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Arın: Trabzonspor büyük camia kimseye ihtiyacı yok

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi.


09 Aralık 2016 23:50

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, 4-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından düzenlen basın toplantısında, Trabzonspor'un galibiyetine gölge düşürmek istemediğini belirterek, "Aslanlar gibi mücadele eden iki takım oyuncularını da kutlamak istiyorum. Trabzonspor büyük bir camia kimseye ihtiyacı yok. İlk devresi dengeli giden bir maçın maalesef Özgür Yankaya çivisini çıkarmıştır. Sezon başından beri hakemler yüzünden çok çektik. Maalesef gördüklerini çalmamak veya görmediklerini aleyhimize çalmaları gerçekten düşündürücüdür. Daha önceki maçlarda da aynı durumlarla karşılaştık" dedi.

"Bu kadar düdüklerin çalınmaması lazım"
13 maça bakıldığında ligin en kötü durumda olan takımı olduklarını beliren Arın, "Çok sıkıntılıyız. Adanaspor oyunsal anlamda bu durumda olacak bir takım değil. Şartlar, oyuncu hatalarından, ofansif anlamdaki pozisyon beceriksizliği ve hakemlerin de katkısı ile bu noktaya geldik. Çok canımız yandı, yazıktır günahtır. Bu kadar düdüklerin çalınmaması lazım" şeklinde konuştu.

"Cesaretli bir hakem olsa beni atardı"
Hakemle yaşadığı diyalogla ilgili olarak ise Arın, "Cesaretli bir hakem olsa beni atardı. Benim söylediklerimi çok ciddiye almadı. Beni alt yapı sorumlusu gördü atmak istemedi nasıl olsa maçı kopardık dedi. Sonuçlar ve bulunduğumuz konum ne olursa olsun hedefimiz ligde kalmak ancak hakemler böyle olursa ligde kalmak değil puan alma şansımız yok. Kazanmaya başlarsak kendimize olan güvenimiz gelecek" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Trabzonspor


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