Cenazeye Arınç da katılırken, tutuklu bulunan Dr. Ziya Tay özel izinli olarak Yeni Mahmudiye Mahallesindeki baba evine jandarma eşliğinde getirildi.

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören 76 yaşındaki Halit Tay dün hayatını kaybetti. Halit Tay’ın cenaze namazı Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeni Mahmudiye Mahallesindeki mezarlıkta kılınarak toprağa verildi.

Cenazeye Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı çalışanları, hastane yöneticileri, AK Parti il yöneticilerinin bir kısmı ile vatandaşlar katıldı.

Babasının ölüm haberini alan tutuklu müdür Ziya Tay, cezaevi yönetimi ve Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen 2 saatlik izinle jandarma eşliğinde Yeni Mahmudiye Mahallesine getirildi. Baba evinde eşi Gülcan Tay ile birlikte taziyeleri kabul eden Dr. Ziya Tay cenaze sonrası jandarma tarafından cezaevine götürüldü.

Kelepçe iznini Özgür Özel aldı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i telefonla arayarak Ziya Tay'ın ellerindeki kelepçenin çıkarılmasını ve babasının tabutunu taşıması için izin istedi. Yapılan ikili görüşmeler ve telefon trafiğinin ardından Ziya Tay’ın ellerindeki kelepçe çıkarılarak babasının cenazesinin başına getirildi.

Cenaze namazı mezarlıkta kılındı

Cenazesi evde bekletilen Halit Tay'ın naaşı Ziya Tay'a kardeşi Tahir Tay tarafından gösterildi. Daha sonra cenaze başında toplu halde dua yapıldı. Dua sırasında Ziya Tay'a jandarmalar eşlik etti.

Evin bahçesinde yapılan duanın ardından baba Halit Tay için yakınlarından helallik istendi. Ziya Tay bir süre babasının tabutunu taşırken, cenaze mezarlığa doğru yola çıktığı sırada jandarma tarafından araç içine alınarak mezarlığa götürüldü. Halit Tay'ın cenaze namazı Yeni Mahmudiye Camii yerine mahallenin mezarlığında kılındı. Cenaze boyunca törene katılanlarla Tay'ın kardeşi Tahir Tay ilgilenirken, cenaze sonrasında Dr. Ziya Tay da taziyeleri kabul etti.

TBMM Eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da cenaze sırasında oldukça üzgün olduğu görüldü.

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - Sadık Cangel