Arınç'ın FETÖ'den tutuklu akrabası serbest bırakıldı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski Manisa Halk Sağlığı Müdürü Ziya Tay, hazırlanan iddianamenin ardından dün çıktığı Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tay, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 28 Temmuz 2016 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü görevinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılmasından bir gün sonra gözaltına alınan Tay, 19 Ağustos tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ziya Tay, yapılan itirazlar sonrası tekrar gözaltına alınarak, 24 Ağustos'ta tutuklandı. Yaklaşık 15 aydır Manisa F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Tay, iddianamelerin mahkemeye ulaşmasının ardından dün Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşinin amcasının oğlu olan Ziya Tay, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Önder Aydın

