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Arının soktuğu adam hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde evinin kalorifer tesisatını kontrol ettiği sırada arının ensesinden soktuğu bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arının soktuğu adam hastanelik oldu

18 Ekim 2016 15:30

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Celep Mahallesi’nde ikamet eden A.D. (56), havaların soğuması üzerine kalorifer tesisatını bakımdan geçirdiği sırada ensesinde acı hissetti. Gömleğini çıkardığında yere düşen arının kendisini soktuğunu anlayan A.D., kendisini kötü hissetmeye başlayınca yakınlarından yardım istedi. Durumunun ağırlaşması üzerine yakınları tarafından Tavşançalı Mahallesi’ndeki sağlık ocağına götürülen A.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada da tansiyonu düşen A.D.'ye panzehir verildikten sonra müşahede altına alındı.

Doktorlar son günlerde özellikle eşek arısı sokma vakalarında artış olduğunu söyleyerek, bu gibi durumlarda çoğu insanların arı sokmalarına alerjilerinin bulunduğu ve bu tip olaylarda hemen sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. 

Ömer Keleş


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