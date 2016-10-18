Çanakkale Boğazı’nın Kumkale açıklarında Amerikan bayraklı ‘Mr Adam’s’ adlı bir yat makine arızası yaptı. Yatın kaptanı durumu Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Söndüren-7 isimli römorkör, arızalı yatı yedekleyerek iskeleye getirdi. Yat iskeleye bağlanırken, yatın Azeri uyruklu kaptanı Zakir M. Orujow, Türkiye’ye giriş yasağı ve yakalaması bulunduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Yat kaptanı, ifadesinde, yatı kiraladığı kişinin ismini bilmediğini söyledi. Şüpheli bulunan yat, Çanakkale Liman Başkanlığı’nca bağlanarak işlem başlatıldı. Azeri kaptan ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Murat Yüksel