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Arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşerek öldü

Şanlıurfa’da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşerek öldü

07 Temmuz 2017 13:45

Olay, dün öğlen saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Karakeçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Yıldız (20), mahalledeki elektrik direğinde meydana gelen arızayı gidermek için direğe çıktı. Yıldız, bir süre sonra akıma kapılarak yere düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdığı genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yıldız’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından cenaze aracı ile Siverek’e götürüldü. 

Ahmet Kaya
 

Etiketler: elektrik direği


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