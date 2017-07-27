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Arızayı gidermek için elektrik direğine tırmandı, canından oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çıkan bir kişi, akıma kapılarak öldü.

Arızayı gidermek için elektrik direğine tırmandı, canından oldu

27 Temmuz 2017 13:45

Olay, dün akşam saatlerinde Demirtaş Mahallesi’ne bağlı Dikmetaş Yaylası’nda meydana geldi. Elektrik direğinde bir kişinin cesedinin asılı olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, akıma kapılarak ölen kişinin mahallede ikamet eden İsmail Aldemir (40), olduğunu belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Aldemir'in elektrik direğine arızayı gidermek için çıktığı ve akıma kapıldığı öğrenildi.

İncelemelerin ardından Aldemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Erdal Anak

Etiketler: antalya, arıza, elektrik direği


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