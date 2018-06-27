Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Arjantin, Dünya Kupası'nda gruptan çıktı

2018 Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıktı.

Arjantin, Dünya Kupasında gruptan çıktı

27 Haziran 2018 09:35

Saint-Petersburg Stadyum'da oynanan maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. 

Maça etkili başlayan Arjantin, Nijerya karşısında hemen baskı kurdu ve henüz 14. dakikada öne geçmeyi başardı. Ever Banega'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan yıldız oyuncu Lionel Messi meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. Erken gelen golün ardından farkı açmak isteyen Arjantin, rakibi karşısında iyi baskı kursa da aradığı golü bulamadı ve devre 1-0 sona erdi. 

İkinci yarıya daha iyi başlayan Nijerya, 51. dakikada Vicot Moses'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Cüneyt Çakır, penaltı kararını alırken VAR'dan yararlandı. Mücadelede uzun süren eşitliğin ardından, Arjantin aradığı golü maçın son dakikalarında buldu. Gabriel Mercado'nun ortasında penaltı noktası üzerinde topu iyi kontrol eden Marcos Rojo şık bir vuruşla takımına galibiyeti getirdi. 

Arjantin, bu galibiyetle grubu ikinci bitirdi. Son 16'da Fransa ile eşleşti.  

Etiketler: arjantin, Dünya Kupası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç