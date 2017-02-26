Diğer
Kategoriler

Arjantin’de futboldaki belirsizlik sürüyor

Yayın hakları nedeniyle greve giden Arjantin Ligi’nin mart ayında başlaması için yapılan görüşmeler tam anlamıyla sonuçlanamadı. Hem hükümet hem de federasyon, ligleri bir an önce başlatmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Arjantinde futboldaki belirsizlik sürüyor

26 Şubat 2017 15:23

Arjantin Ligi’nde 2017’de henüz lig maçı oynanamadı. Bunun sebebi ise Arjantin Futbol Federasyonu’nun taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi. Arjantin’de futbolun geri dönüşü hala risk altında. Futbolda istenilen değişikliklerin onaylanmasına karşın, lig takviminin planlamadığı konuşulurken, hem hükümet hem de federasyon, mart ayının başında ligi başlatmak için harekete geçti.

Kulüpler grev kararı almıştı

Kulüpler, televizyon haklarının ihtilafları ve geciken ödemeler nedeniyle böyle bir grev kararı almıştı. Yapılan anlaşmada yer alan 530 milyon Peso’luk (124 milyon TL) tazminat maddesinin 350 milyon Peso’ya (82 milyon TL) çekilmesinin istenmesi üzerine, kulüpler bu duruma itiraz etti. Mart ayında başlaması hedeflenen Arjantin Premier Lig’inin ne zaman start alacağı belirsizliğini koruyor.

Etiketler: arjantin, Arjantin Ligi, futbol


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!