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Arjen Robben: 'Beşiktaş deplasmanında muazzam bir atmosfer olacak'

Bayern Münih'in yıldız oyuncuları, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul'da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi.

Arjen Robben: Beşiktaş deplasmanında muazzam bir atmosfer olacak

12 Mart 2018 15:52

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşı için İstanbul'a gelecek olan Bayern Münih, yarın Atatürk Havalimanı'na inecek. 5-0 biten ilk maçın rövanşı için hazırlıklarına başlayan Alman ekibinde yıldız isimler, açıklamalarda bulundu. İyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, "Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller, "Biz gezi yapmak için İstanbul'a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Robben: "0-0 gibi başlamamız gerekiyor" 

İlk maçta elde edilen 5-0'lık skoru unutmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, "İstanbul'daki maça 0-0 başlamamız gerekiyor. 5-0'lık skor tabii ki rahatlamamıza neden olabilir ama futbolda her şey mümkün. Bizi, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta muazzam bir atmosfer bekliyor. Çok özel bir stat. Bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız ama aynı zamanda dikkatimizin de dağılmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.  

Bozhan Memiş

Etiketler: Arjen Robben, Bayern Münih, beşiktaş

 

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