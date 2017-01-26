Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Aslan'a ait 5 yaşındaki koyun arka ayakları daha kısa olan bir kuzu doğurdu. Durumu fark eden koyun sahibi Ali Aslan'ın sevinci ise bir anda şaşkınlığa döndü. Arka ayakları ön ayaklarından daha kısa ve tırnaksız olarak doğan kuzunun bakımlarını özenle yaptığını söyleyen Aslan, "Kuzu annesini emmekte ve yürümekte zorlanıyor. Ben kucağıma alarak, annesini emziriyorum. Hiç böyle bir olayla karşılaşmadım. Kuzunun arka ayakları yaklaşık on santim kısa ve sol arka ayağının tırnakları yok. Şaşırdım" dedi.

Veteriner Hekim Ümit Sönmez, ise arka ayağı kısa doğan kuzuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konjenital Anominalisi Embriyonnik döneminde, gebeliğin ilk üçte birlik döneminde tedavi amaçlı uygulanan ilaç ve benzeri maddelerin yan etkileri, bilinçsiz kullanılan ilaç ve tıbbi maddelerin kullanılması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bazıları ortopedik müdahaleler ile düzeltilebilir. Ama ekonomik değeri olan hayvanlarda erken kesime başvurulmak zorunda kalınır. Hayvan besleyen, besicilik yapan veya evinde herhangi bir cins hayvan besleyenler kullanacakları ilaçları mutlaka veteriner hekim bilgisi dahilinde yapmaları gerekir" diye konuştu.

Nurettin Doğan

