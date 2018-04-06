Arka Sokaklar 476. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar 476. Bölüm fragmanı... Yeni bölümde Ferman'ı elinden kaçıran ekibin karizması çizilmiş, ve üzerlerine kara bir leke düşmüştür. Ekip, Ferman'ı yakalayarak bakalım bu kara lekeyi temizlemeyi başarabilecek mi? Arka Sokaklar merakla beklenen yeni bölümüyle 6 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yer alacak.

Tüm oyuncu kadrosu (kim kimdir): Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

