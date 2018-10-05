Arka Sokaklar 489. bölüm İZLE | Arka Sokaklar 490.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yayınlanacak Arka Sokakların 489. bölümünde heyecan doruklara çıkacak. 489.bölüm biter bitmez herkes 490. bölüm fragmanını arayacak. Peki Arka Sokaklar 489. bölümü nasıl izleriz? Arka Sokaklar izlemek için ne yapmalıyız? İşte Arka Sokaklarla ilgili tüm detaylar...

ARKA SOKAKLAR 489. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, Polat'ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren'in dosyasını Rıza Baba'ya verir. İsmail, Polat'ın konuştuğunu öğrenince Yavuz'u, Oğuz'u vurması için görevlendirir. Yavuz, Oğuz'u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır.

Metin, Asiye'den sağdıkları sütü eve getirecekken, Tekin ondan acil para ister. Metin, konservatuara giderek parayı götürür. Sağdığı süt başka bir gencin kahve termosuyla karışır. Tekin'in acilen bu olayı çözmesi gerekmektedir.

Selin'in, İzmir'e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin'i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. Ancak, bu kararını Selin'e açıklayıp açıklayamayacağı da merak konusudur.

Bir kurye İsmail'e yüklü miktarda para götürür. Ekip, döviz bürosundaki çalışandan adres bilgisi alır. Ekip, adrese gider ve etrafı kuşatır. Halis, kuryeyi yere düşürür. Bir torba toplayıcı kuryedeki çantayı alır ve ortadan kaybolur. Çantayı alan kişi hiç ummadık biri çıkacaktır.