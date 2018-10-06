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Arka Sokaklar 490.BÖLÜM fragmanı izle! Arka Sokaklar 489. SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 490.BÖLÜM fragmanı izle! Arka Sokaklar 489. SON BÖLÜM İZLE
Arka Sokaklar 490.BÖLÜM fragmanı izle! Arka Sokaklar 489. SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 490.BÖLÜM fragmanı izle! Arka Sokaklar 489. SON BÖLÜM İZLE... Uzun soluklu dizilerin en başında şüphesiz Arka Sokaklar geliyor. Yayınlanan 489.bölümde heyecan doruklara çıktı. 489.bölüm biter bitmez herkes 490. bölüm fragmanını arıyor İşte Arka Sokaklarla ilgili tüm detaylar...

Arka Sokaklar 489. bölüm İZLE | Arka Sokaklar 490.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yayınlanan 489.bölümde heyecan doruklara çıktı. 489.bölüm biter bitmez herkes 490. bölüm fragmanını aramaya başladı. Peki Arka Sokaklar 489. bölümü nasıl izleriz?  Arka Sokaklar izlemek için ne yapmalıyız? İşte Arka Sokaklarla ilgili tüm detaylar... 

ARKA SOKAKLAR 490.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANIR  YAYINLANMAZ BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

ARKA SOKAKLAR 489.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKA SOKAKLAR 489. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Polat'ı konuşturmayı başarır. İsmail Dağdeviren'in dosyasını Rıza Baba'ya verir. İsmail, Polat'ın konuştuğunu öğrenince Yavuz'u, Oğuz'u vurması için görevlendirir. Yavuz, Oğuz'u vuracakken bıçak yanlış kişiye saplanır.

Metin, Asiye'den sağdıkları sütü eve getirecekken, Tekin ondan acil para ister. Metin, konservatuara giderek parayı götürür. Sağdığı süt başka bir gencin kahve termosuyla karışır. Tekin'in acilen bu olayı çözmesi gerekmektedir.

Selin'in, İzmir'e gitme durumu netleşmiştir. Yolculuk için hazırlıklarını yapar. Mesut bu duruma çok içerler. Selin'i bu kararından döndürmek için radikal bir karar verir. 

Bir kurye İsmail'e yüklü miktarda para götürür. Ekip, döviz bürosundaki çalışandan adres bilgisi alır. Ekip, adrese gider ve etrafı kuşatır. Halis, kuryeyi yere düşürür. Bir torba toplayıcı kuryedeki çantayı alır ve ortadan kaybolur. 

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