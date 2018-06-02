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Arka Sokaklar dizisinde büyük şok! Tüm hesaplar alt üst oldu!

Arka Sokaklar 484. bölümünde neler olacak? Rıza Baba ve ekibi kanser olan Hüsnü Çoban’a desteğe geliyor!

Arka Sokaklar dizisinde büyük şok! Tüm hesaplar alt üst oldu!

02 Haziran 2018 11:11

Arka Sokaklar 484. bölüm fragmanı yayınlandı. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Arka Sokaklar’ın son bölümünde, Rıza Baba ve ekibi, kanser olan Hüsnü’ye manevi destek olmaya gidiyor! Hüsnü’nün hastalığından haberdar olan ekip, Rıza Baba’nın da yönlendirmesiyle manevi destek için yanına gider.

Arka Sokaklar’ın 8 Haziran’da ekrana gelecek olan 484. bölümünde Ali, öğrendikleri karşısında çok büyük hayal kırıklığına uğrar. Babası olduğunu söyleyen kişinin sattığı silahlar, Ali’nin ekip arkadaşlarından bir çok kişiyi şehit etmiş, çoğunu yaralamıştır. Ekip, yaptığı baskınlarla bu silahların bir kısmını ele geçirir.

Rıza Baba, Kazım’a çok özel bir görev verir. Kazım, suç örgütünün içine sızarak detaylar için tehlikeli bir görev içerisindedir. Arka Sokaklar, merakla beklenen bölümüyle 8 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Kaynak: Televizyon gazetesi

Etiketler: Arka Sokaklar, hüsnü çoban

 

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