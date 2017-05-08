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Arka Sokaklar dizisine üç yeni yeni oyuncu daha!

Kanal D'nin sevilen dizisinin kadrosuna üç sürpriz isim dahil oldu.

Arka Sokaklar dizisine üç yeni yeni oyuncu daha!

08 Mayıs 2017 16:28

Kanal D’nin 10 yıldır aynı beğeni ile izlenen efsane dizisi Arka Sokaklar kadrosu, ekibe yeni dâhil olacak oyuncular ile daha da genişleyecek. Maceranın hız kesmeden devam ettiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’a ilerleyen bölümlerde üç yeni oyuncu katılacak. Usta tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç, Uğur İzgi ve Kadir Polatçı canlandıracakları karakterlerle cuma günlerinin fenomeni Arka Sokaklar’a renk olacak. Arka Sokaklar her cuma saat 20.00’de Kanal D’de!

KURTLAR VADİSİ'NDE ROL ALMIŞTI

Usta tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç 'Arka Sokaklar'ın sürpriz transferlerinden biri. Atilla Olgaç, son olarka 'Nizama Adanmış Ruhlar' isimli yapımda yer almıştı.

Etiketler: Arka Sokaklar, Atilla Olgaç, kanal d


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