Arka Sokaklar dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Arka Sokaklar’ın dünkü bölümünde Rıza Baba’nın kızı Pınar, Sezgin tarafından vuruldu. Yoğun bakıma kaldırılan Pınar’ın durumu nasıl? Arka Sokaklar Pınar ölecek mi? Arka Sokaklar’ın 428. Bölümünde Pınar, Sezgin tarafından vurulmuştur. Hastaneye götürülür ve acil olarak ameliyata alınır. Hem Pınar’ın, hem de bebeğin durumu kritiktir. Pınar'ın, vurulma haberini alan ekip hastaneye gelir. Ayla ve Ali’ye haber verme işi ise, Aylin ve Hakan’a düşer. Cezaevinde Rıza ve Oktay’ın samimiyeti ilerler. Oktay sandığımızdan farklı çıkar. Rıza Baba’nın kolu kanadı olur. Mesut ve Hüsnü, Rıza Baba’ya kötü haberi vermeye cezaevine gider. Rıza, neye uğradığını şaşırır. Gözbebeği, hayattaki tek varlığı kızı ve doğmamış torununun hayatı tehlikededir. Bir an önce bir şeyler yapması gerekir. Oktay, Rıza ile yakından ilgilenmektedir; ama Rıza Baba, Oktay’a karşı tam bir güven sağlayamaz.

ARKA SOKAKLAR PINAR ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar Pınar öldü mü sorusunun cevabını sizler için derledik. Pınar’ın vurulduğunun haberini alan Ali kendini kaybeder. Karısının yanında olamadığı, onu koruyamadığı için kendini suçlar. Pınar’ın hayatta kalması için herkes tek yürek olmuştur. Rıza, kızına ve ailesine bu acıyı yaşatan Sezgin’in yanına bırakmayacağına ant içer. Mesut, Ali’ye intikamını alması için fırsat yaratacağına söz verir. Ali, dinmeyen bir öfkeyle, o anın gelmesini bekler. Arka Sokaklar Pınar öldü mü sorusunun cevabını yeni bölümde göreceğiz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokakların yeni bölümünde Rıza Baba, suçsuz olduğunun kanıtlanmasıyla görevinin başına geçer. Tüm ekip, Kenan'ın peşinden giderken hangi sürpriz onları bekliyor? Oktay'ın yardımı sayesinde Rıza Baba'nın suçsuz olduğu gün yüzüne çıkar ve görevinin başına geçer. Lakin Kenan'ın peşinde oldukları sürece tehlike onların yanından eksik olmayacaktır. Kenan'ın terör örgütleriyle iş birliği içerisinde olması onları bu görevde peşinden gitmelerine neden olacaktır. Bu zorlu görev sonucunda aradıkları silahları bulabilecekler mi?