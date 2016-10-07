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Arka Sokaklar'da FETÖ'cü komiseri hapisten kaçırdılar

Geçtiğimiz haftaki bölümde Arka Sokaklar'da Terör Örgütü'ne hizmet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hakan Komiser, bu hafta yayınlanacak bölümde örgüt tarafından hapishaneden kaçırılıyor.

Arka Sokaklarda FETÖcü komiseri hapisten kaçırdılar

07 Ekim 2016 10:51

'Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz haftaki bölümünde Rıza Baba'nın ekibinde yer alan 'Hakan Komiser'in Fethullahçı Terör Örgütü'ne hizmet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması dizinin sevnelerine şok yaşatmıştı

ÖRGÜT HAKAN'I KAÇIRDI

Dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde ise cezaevine gönderilen Hakan, örgüt tarafından kaçırılıyor.

Rıza Baba ve ekibi hapishaneden kaçan Hakan'ın peşine düşerken, dizide Fetullahçı Terör Örgütü'nün başındaki isim olarak gösterilen Yörük Bey de planlarını devreye sokmak için büyük bir çaba sarfediyor.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Etiketler: arka sokalar, fetö


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