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Arka Sokaklar'da Tolga Yüce sürprizi

En son “Kırgın Çiçekler” dizisinde rol alan oyuncu Tolga Yüce, “Arka Sokaklar” dizisinde Hamdi karakterini canlandıracak.

Arka Sokaklarda Tolga Yüce sürprizi

02 Aralık 2016 11:37

420. bölümde Arka Sokaklar izleyicisi ile buluşacak olan ünlü oyuncu Tolga Yüce, sosyal medya hesaplarından setten fotoğraflar paylaştı. Yüce, Arka Sokaklar dizisinde Hamdi karakterini canlandıracak.

Oyunculuğa ilkokul yıllarında piyeslerde yer alarak başlayan Tolga Yüce, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatro Bölümü ve TURKEY New York’ta oyunculuk eğitimleri aldı. Arel Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünü tamamlayan Yüce, Çanakkale Geçilmez, Tesadüf’ü Müstesna, Çocuk Oyuncuları ve Üç Buçuk Kağıtçı gibi birçok tiyatro oyununda oynadı. 2007 yılında 'Beni Affet' dizisinde 'Ceyhun' karakteri ile dizi oyunculuğuna başlayan Yüce, 2011'de 'Deniz Yıldızı' dizisinde 'Salih' karakterini canlandırdı. 2013 yılında 'Unutma Beni' dizisinde 'Mete' karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 'Milat' dizisinde 'Yusuf' karakterini canlandıran Yüce, en son Kırgın Çiçekler dizisinde rol aldı. 2013'te 'Çarpık İlişkiler' adlı komedi türü sinema filminde başrol oynayan Tolga Yüce, 2015 yılında 'Kafes' filminde başrolü paylaştı. 'Masal' filminde başrolde yer alan Yüce, 2015 yılında 'Adana Yolları' adlı sinema filminde 'Sadık Komiser' ve 2016'da 'Nüzhet' filminde 'Mirza' karakterlerini canlandırdı.
 

Etiketler: Arka Sokaklar, kırgın çiçekler, Tolga Yüce


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