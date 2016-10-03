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Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i FETÖ'cü çıktı

FETÖ operasyonlarının işlendiği Arka Sokaklar'ın son yayınlanan bölümünde Rıza Baba'nın ekibinde yer alan Hakan Komiser'in örgüte hizmet ettiği ortaya çıktı.

Arka Sokakların Hakan Komiseri FETÖcü çıktı

03 Ekim 2016 12:01

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın son yayınlanan bölümüne Fethullahçı Terör Örgütü'ne göndermede bulunuldu.

YÖNETMEN MESAJI VERMİŞTİ

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik darbe girişiminden sonra Arka Sokaklar'ın zaman zaman bu konuya atıfta bulunması izleyiciler tarafından olumlu karşılanmıştı. Yönetmen Orhan Oğuz, gündemdeki FETÖ operasyonunu diziye taşıyacaklarını belirterek "Rıza Baba'nın ekibinden 1 kişi eksilecek" ifadelerine yer vermişti. Oğuz'un bu çıkışının ardından dizinin müdavimleri o ismin kim olabileceğini tartışmaya başladılar.

HAKAN KOMİSER FETÖ'CÜ ÇIKTI

Bu soru dizinin son yayınlanan bölümünde cevap buldu. Rıza Baba'nın ekibinde yer alan Hakan Komiser'in örgüte hizmet ettiği ortaya çıktı.

Hakan Komiser, dizide böyle gözaltına alındı...

Olgun Kızıltepe - Haberler.com

Etiketler: Arka Sokaklar


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