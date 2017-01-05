Olay, Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3’ü erkek 5 kişilik arkadaş grubu bir evde buluştu. İbrahim Ş. henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaş grubuyla tartışarak dışarı çıktı. Evin dışından tabancasıyla rastgele eve doğru ateş eden İbrahim Ş.’nin silahından çıkan kurşun Özbekistan uyruklu Ronava Kalorox’un (23) başına isabet etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaçan şüphelinin yakalanması için polisin araştırması sürüyor.