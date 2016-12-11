Beşiktaş'ta dün gece çevik kuvvet ekibine yönelik düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun acı haberini alan arkadaşları büyük üzüntü yaşıyor. Şehit olan Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’nun arkadaşı Reşat Kartal büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, kendisinin çok iyi bir insan olduğunu ifade etti. Şehidin ailesi hakkında bilgiler veren Kartal, "Şehidin babası Erdal Karakurdu emekli emniyet müdürü, annesi Sabriye Karakurdu ise emekli bankacıydı. Eşi Emel Karakurdu da İstanbul Beşiktaş’ta öğretmenlik yapıyordu. Bir kızı bir de oğlu vardı. Şehidin kardeşi Sabri Ferda Karakurdu da 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında 3 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti" dedi.

8 yılda ikinci evlat acısı

Kartal gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çocukluk arkadaşımızdan ziyade Vefa bizim kardeşimiz gibiydi. Müteakip olarak zaman zaman Ereğli'ye gelir bizleri de ziyaret ederdi. Annesi ve babası bizim apartman komşularımız. Çok düzgün insanlar. Diğer evlatlarını da trafik kazasında kaybettiler. 2 erkek evlatları vardı zaten. Şimdi ikinci evlatları da vatan uğruna şehit oldu. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabır diliyorum. Yapacak, söyleyecek çok şey yok. Acı çok büyük. Allah geride kalanlara kolaylıklar versin. Vefa beyle konuşsanız, Çınaraltını çok severdi. Geldiği zaman oralarda dolaşırdı. Emniyet müdür değil de balıkçı zannederdiniz. Mütevazi, alçak gönüllü. Çok düzgün, böyle puanlama sınırlarına sığmayacak delikanlıydı" diye konuştu.

"Bu intikam alınacak"

Acı haberi gece 01.30-02.00 sıralarında aldıklarını belirten Kartal, "Yan komşumuz, zaten onlar kuzenler. Onlar zaten haberi alır almaz İstanbul'a hareket ettiler. Biz de şimdi şehit cenazesini bekliyoruz. Terörle ilgili hepimizin acısı ortak. Neyi paylaşamadığımızı anlayamıyorum. Ne istiyorlar? Onların ne hakkı varsa bizlerin de o hakkı var bu ülke toprakları üzerinde. Terörün biteceğine gönülden inanıyorum. Bugün Bakanımız Süleyman Soylu'nun da söylediği gibi inlerine kadar girilecek, bu intikamlar alınacak. Bu kan yerde bırakılmayacak diye düşünüyorum. Hükumet yetkililerinden başka bir ricamız yok. Zaten onların da büyük mücadelesi bunun için" şeklinde konuştu.

Öte yandan, şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu'nun cenazesi yarın Kdz. Ereğli ilçesine getirilerek ikindi namazı sonrasında Bozhane Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

Vedat Kılıç



