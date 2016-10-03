Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki U.C.A., karnından bıçaklanmış olarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan U.C.A. kendisini A.Ç.'nin karnından bıçakladığını iddia etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aralarında çıkan küfürleşme yüzünden olayın meydana geldiği ileri sürülürken, polisteki sorgusu tamamlanan genç kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay