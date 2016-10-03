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Arkadaşını bıçakladığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Samsun'da arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


03 Ekim 2016 16:49

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki U.C.A., karnından bıçaklanmış olarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan U.C.A. kendisini A.Ç.'nin karnından bıçakladığını iddia etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aralarında çıkan küfürleşme yüzünden olayın meydana geldiği ileri sürülürken, polisteki sorgusu tamamlanan genç kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: arkadaş, bıçaklama, Samsun


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