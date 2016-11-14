Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Süleyman S., aynı okulda eğitim gören bir kız öğrenciye terör örgütü PKK'yı övdü. Kendisinin de dağa çıktığını, eğitim aldığını anlatan Süleyman S., arkadaşına PKK'nın yanlış gösterildiğini, içerideki yapının kadınlara çok kibar davrandığını söyledi. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın bebek katili olmadığını anlatan üniversite öğrencisi, şikayet edilmesinin ardından emniyetin başlattığı operasyon sonucu Gökçebostan Mahallesi Höllüklük Caddesi'ndeki bir evde Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören 5 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.T. ve S.S. serbest bırakılırken, A.K., A.Y. ve N.F. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süleyman S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.