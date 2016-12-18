Edinilen bilgiye göre olay, Batman sağlık Mahallesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki arkadaşın arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, A. K., üstünde bulunan silahla Hüseyin Özkan’ı göğsünden yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde kalp masajı yaparak tekrar Hüseyin Özkan’ı hayata döndürdü. Ağır yaralı Hüseyin Özkan (17) Batman Bölge Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahız hakkında yakalanması için arama çalışmaları başlattı.

Osman Arslan