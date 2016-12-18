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Arkadaşını göğsünden vurdu

Batman’ın kent merkezinde, iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Arkadaşını göğsünden vurdu

18 Aralık 2016 07:58
Arkadaşını göğsünden vurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Batman sağlık Mahallesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki arkadaşın arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, A. K., üstünde bulunan silahla Hüseyin Özkan’ı göğsünden yaralayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde kalp masajı yaparak tekrar Hüseyin Özkan’ı hayata döndürdü. Ağır yaralı Hüseyin Özkan (17) Batman Bölge Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahız hakkında yakalanması için arama çalışmaları başlattı.

Osman Arslan


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