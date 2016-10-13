Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Gökçeada ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Ö.F.U’nun., henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı arkadaşı Saim B.’yi silahla vurduğu iddia edildi. Saim B. olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.F.U. ise kaçtı. Ö.F.U’nun Adapazarı’na geldiğini belirleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çocuğu bir internet kafede bilgisayar başında oyun oynarken yakaladı. Gözaltına alınan Ö.F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.