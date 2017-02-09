Olay, önceki gün merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi İshakiye üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Arif Renklitan kendisine borcu olan Cihan S. ile bir araya geldi. İkili arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Renklitan yanında taşıdığı tabancayla Cihan S.’yi sol bacağından vurdu. Cihan S.'nın yanında bulunan arkadaşlarından Eyüp T.'de pompalı tüfekle arkadaşını vuran Arif Renklitan'a ateş etti. Arif Renklitan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, o sırada olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin önünü keserek, ambulans şoförü Göksel Y.'yi (41) araçtan indirerek dövdü. Yaralı Cihan S., daha sonra aynı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası ambulans şoförü ise kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya karıştığı belirtilen Eyüp T. ile birlikte Faruk S. ve Bahtiyar D. de yakalanarak gözaltına alındı. Eyüp T.’nin polisteki ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Faruk S. ile Bahtiyar D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olayda sol bacağından yaralanan Cihan S.'nın hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Barış Gök - Mustafa Beşer - Uğur Sarı