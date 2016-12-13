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Arkadaşının doğum gününde terör kurbanı oldu

İstanbul Beşiktaş’ta, terör saldırısında sivil şehit olan 22 yaşındaki Ordulu Görkem Yazıcı’nın hikayesi yürek burktu.


13 Aralık 2016 12:07

Ordu’nun Perşembe ilçesinden olan Cemalettin-Bilge Yazıcı çiftinin çocukları Görkem Yazıcı, 17 yıl süren tedavinin ardından dünyaya geldi. Ailenin tek mutluluk kaynağı olan Görkem Yazıcı, küçük yaşlarda baba acısı yaşadı. İş adamı Cemalettin Yazıcı, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybedince Görkem babasız kaldı.
Eşini kaybeden ve hayatta tek varlığı oğlu Görkem Yazıcı ile kalan anne Bilge Yazıcı, oğlunun daha iyi bir eğitim alması için İstanbul’a yerleşti. Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda Amerikan futbolu sporcusu olan Görkem Yazıcı, patlamanın olduğu gün bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Doğum gününden eve gitmek üzere yola çıkan Görkem Yazıcı, Maçka Parkı’ndan geçtiği sırada terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Terör saldırısının olduğu dakikalarda evde oğlunun gelmesini bekleyen anne Bilge Yazıcı, bu sırada sosyal medya hesabından Beşiktaş’ta patlama olduğunu belirten haber metnini paylaştı. Ancak bir süre sonra patlamada oğlunun da şehit olduğunu öğrenen anne Bilge Yazıcı büyük acı yaşadı.
 


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