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Arkadaşıyla kavga ettiğini sandığı genci vurdu

Aksaray’da darp edildiğini söyleyerek kendisinden yardım isteyen arkadaşının yanına av tüfeğini alarak giden bir kişi, arkadaşının yanında bulunan genci kavga ettiği kişi sanarak vurarak öldürdü.

Arkadaşıyla kavga ettiğini sandığı genci vurdu

16 Ekim 2016 12:45

Olay, saat 00.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2042 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akşam arkadaşlarının düğüne katılan Kerim Ölmez (25) ve arkadaşı Ahmet G., düğün merasimi sonunda gelin ve damadın olduğu arabanın önünü keserek bahşiş istedi. Bu sırada konvoyda bulunan bazı kişiler, gelin ve damadın içinde bulunduğu aracın önünü kesen Kerim Ölmez ve Ahmet G.'yi tanımadıkları için tepki göstererek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Kerim Ölmez ve Ahmet G., şahıslar tarafından darp edildi. Tartışma, araya giren vatandaşların müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı. 

Kavga ettiği kişi sanarak vurdu

Darp edilen Kerim Ölmez ve arkadaşı Ahmet G., olay yerinden ayrılarak Büyük Bölcek Mahallesi 2042 sokağa gitti. Gençlerden Ahmet G., burada arkadaşı olan A.A. (24)'yı arayarak başlarından geçen olayı anlatıp yardım istedi. Bunun üzerine A.A., evinde bulunan otomatik av tüfeğini yanına alarak arkadaşı Ahmet G.'nin yanına gitmek için yola çıktı. Bu sırada sokakta bekleyen Kerim Ölmez ve Ahmet G. olayı büyütüp büyütmeme konusunda tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sokağa elinde otomatik av tüfeğiyle gelen A.A., arkadaşı Ahmet G. ile tartışırken gördüğü Kerim Ölmez'i kavga ettiği kişi sanarak vurdu. Ağır yaralanan Kerim Ölmez, arkadaşı Ahmet G. tarafından Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Kerim Ölmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayı aydınlatarak zanlıyı tespit etti. Cinayet zanlısı A.A., evinde uyurken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.A., Aksaray Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.  

Yasin Can

Etiketler: aksaray, cinayet


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