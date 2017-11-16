Arkadaşlar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay Kozan Feke Yolu karayolu Sırelif mevkiinde yol kenarındaki boşluk bir alanda meydana geldi. Arkadaşları ile araçlarından inerek yol kenarında sohbet eden Mustafa Kara (22) dört arkadaşı ile sohbet ederken iddiaya göre arkadaşlarından E.Ö. ile aralarında sebebi bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile Kara’ya ateş etti. Mustafa Kara olay yerinde yaşamını yitirirken E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerindeki diğer arkadaşları durumu 112 acil müdahale ekipleri ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve Jandarma ekipleri ise olay yerini şeritlerle çevirerek incelemek üzere tedbir aldı. Olay yerine gelen Mustafa Kara’nın yakınları ise sinir krizi geçirdiler. Olay yerinde bulunan Mustafa Kara’nın üç arkadaşı güvenlik güçlerince gözaltına alınırken Kara’ya ateş ettiği iddia edilen E.Ö.’nün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ise olay yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan Mustafa Kara’nın Uzman Çavuş olduğu ve izinli olarak memleketi Kozan’a geldiği kaydedildi.

Emre Bozdemir