Diğer
Kategoriler

Arkadaşlar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 1 ölü

Adana’nın Kozan İlçesinde meydana gelen olayda bir grup arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Arkadaşlar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 1 ölü

16 Kasım 2017 02:43

Edinilen bilgiye göre olay Kozan Feke Yolu karayolu Sırelif mevkiinde yol kenarındaki boşluk bir alanda meydana geldi. Arkadaşları ile araçlarından inerek yol kenarında sohbet eden Mustafa Kara (22) dört arkadaşı ile sohbet ederken iddiaya göre arkadaşlarından E.Ö. ile aralarında sebebi bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile Kara’ya ateş etti. Mustafa Kara olay yerinde yaşamını yitirirken E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay yerindeki diğer arkadaşları durumu 112 acil müdahale ekipleri ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kara’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve Jandarma ekipleri ise olay yerini şeritlerle çevirerek incelemek üzere tedbir aldı. Olay yerine gelen Mustafa Kara’nın yakınları ise sinir krizi geçirdiler. Olay yerinde bulunan Mustafa Kara’nın üç arkadaşı güvenlik güçlerince gözaltına alınırken Kara’ya ateş ettiği iddia edilen E.Ö.’nün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ise olay yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan Mustafa Kara’nın Uzman Çavuş olduğu ve izinli olarak memleketi Kozan’a geldiği kaydedildi. 

Emre Bozdemir

Etiketler: adana, arkadaş kavgasıi 1 ölü

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç