Arkadaşları tatil yaparken o koyun otlatıyor

Elmakaya beldesinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Orhan ailesinin 11 yaşındaki beşinci sınıf öğrencisi çocukları Deniz, yaz tatilini çobanlık yaparak geçiriyor. Babası ve tüm kardeşlerinin çalıştığını, kendisinin de ailesine yardım etmek için çalışmak zorunda olduğunu belirten Deniz Orhan, “Ailemizin tüm fertleri şu anda tarlada çalışıyor. Ben de aileme yardım etmek amacıyla 50 civarındaki küçükbaş hayvana çobanlık yapıyorum. Hayvanları sabah 05.30 sıralarında otlatmak için ağıldan çıkartıyorum, öğle 12.00’de ise tekrar eve getiriyorum. Öğle 2 saat ben ve hayvanlarım dinledikten sonra tekrar çıkartıp karanlık çökene kadar hayvanlarımı otlatıyorum. Hayvanları tek başıma merada otlatıyorum. Aileme yardım etmek zorundayım” dedi.

Çok az boş zamanının olduğunu belirten Deniz, “Biliyorum arkadaşlarımın birçoğu şu anda ya tatilde ya da arkadaşlarıyla oyun oynuyorlar. Bende arkadaşlarımla oynamak ve tatile gitmek isterdim. Özellikle bisiklete binmeyi çok istiyorum. Mahallede oyun oynamak, gezmek isterdim. Evimde oturup kitap okumak, ders çalışmak isterdim. Ben çobanlık yaparak çok yoruluyorum. Fırsat buldukça mahalledeki arkadaşlarımla oynamaya çalışıyorum. Ancak boş vaktim nerdeyse yok. Abilerim, kardeşlerim çalışıyor, ben de çalışıp onlara yardım etmek zorundayım” diye konuştu.

Galip Kılınç