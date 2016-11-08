İddiaya göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde bir evde birlikte oturan Muhammet Kaya(20) ile Kadir Y., arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olay esnasında Kadir Y., pompalı tüfekle Muhammet Kaya’yı, ayağına bir el ateş ederek, yaraladı. Muhammet Kaya, yaklaşık 500 metre uzaktaki evlerinde bulunan ağabeyi Uğurcan Kaya’dan yardım istedi. Olay yerine gelen Uğurcan Kaya, yaralı kardeşini kucağına alıp, hastaneye götürmek istediği esnada, Kadir Y. kendi evlerinin çatısına çıkarak, iki kardeşe doğru ateş etti. İkinci mermi de vücuda isabet eden Muhammet Kaya, ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşamını yitirdi.

Muhammet Kaya’nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin cenazesinin Yeşilkent mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Mehmet Bulut - Serhat Demir

