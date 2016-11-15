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Arkadaşlarından damat ve geline barbi bebek ve emzik

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesindeki Betül-Mustafa Gökgöz çiftinin düğününde arkadaşlarının damat ve geline barbi bebek, emzik hediye etmesi esprilere sebep oldu.

Arkadaşlarından damat ve geline barbi bebek ve emzik

15 Kasım 2016 10:29

Çok sayıda davetlinin katıldığı Gökgöz çiftinin düğünündeki takı etkinliğinde, damadın arkadaşları tarafından unutamayacakları bir sürpriz yapıldı. Damadın arkadaşlarından Demircan Çoşkun ve Ali Doğu tarafından ilçede bulunan bir marketten aldığı barbi oyuncak ve emzik setini hediye etmesi düğüne katılanlar tarafından sempatiyle karşılandı. Hediyeyi alan gelin Betül Gökgöz; ''Hiç beklemiyorduk, şaşkın haldeyiz'' diye belirtirken, damat Mustafa Gökgöz ise; sürpriz karşısından hem şaşırdığını hem de çok mutlu olduğunu söyledi.
Damatın arkadaşı Ali Doğu ise; ''Sabah vardiyasından çıktıktan sonra arkadaşımıza bir sürpriz yapmak istedik ve gittiğimiz markette böyle bir güzel bir oyuncak bulduk ve arkadaşımıza hediye etmek istedik. Allah onlara ömür boyu mutluluklar versin, gani gani çocuklar versin'' diye belirtti. Diğer arkadaş Demircan Çoşkun ise; ''Yani bu hediyeyi çocuklar için vermedik, öncelikle yengeye 'iyice düşün, tekrar düşün bu son kurtuluşun bundan sonrası yok' demek istedik. Allah mutlu mesut etsin'' diye belirtti. Gelin Betül Gökgöz bu espri karşısında; ''Geri dönüşü olmayan bir yola çoktan girdim'' diyerek mutluluğunu anlatmış oldu.
Katılanlar düğün boyunca çalan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.  

Selçuk Manaz 
ESKİŞEHİR 


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