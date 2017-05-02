Arkadaşlarını barıştırmak istedi, öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde 30 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet F. ve Fırat A. ile arkadaşları Selçuk M. ve Behçet S. arasında bir süre önce kavga çıktı. Bu iki grubun ortak arkadaşı İzzet Yalçın da arkadaşlarını barıştırmak için 30 Nisan gecesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir araya getirdi. Mehmet F. ile Fırat A. yanında 5 arkadaşını, Selçuk M. ile Behçet S. ise yanlarında bir arkadaşını getirdi. Barışma buluşmasında taraflar barışmak yerine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak isteyen İzzet Yalçın kalbinden bıçaklandı.

Hastaneye kaldırılan İzzet Yalçın hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada, olaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar suçlamaları kabul etmeyerek, bıçağı kullanan kişinin kendileri olmadığını söyledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bazıları barışmaya gittiklerini ama kavga çıktığını söylerken, bazıları ise "İzzet'i başkaları öldürdü bizi çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya