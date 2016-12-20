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Arkadaşlıkları şehadette de devam etti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında El Bab’da dün meydana gelen saldırıda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay, Temmuz ve Ekim 2016’da şehit olan arkadaşlarının yanına defnedilecek.


20 Aralık 2016 12:56

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, El Bab bölgesindeki saldırıda şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay’ın (24) öğlen namazına müteakip gerçekleştirilecek cenaze töreni sonrası toprağa verilecek. Şahit Olcay için memleketi olan Çay ilçesine bağlı Karacaören belde mezarlığında şehitlikte mezar yeri hazırlandı. Olcay’ın mezarı 5 Ağustos’ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Mehmet Esen (27) ile 31 Ekim de Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak’ın yanı başına hazırlandı. Şehitlerin yaşarken devam eden arkadaşlıkları acı tesadüftür ki şehadette de bozulmadı.
Beldede yaşayan vatandaşlar, şehitlerin hemen hemen akran sayıldıklarını ve beldenin küçük bir yer olduğu için hepsinin birlikte büyüdüğünü söylediler. Aynı okullara farklı dönemlerde gitmelerine rağmen 3 şehidin de okul arkadaşı da olduğunu ifade eden belde sakinleri, üst üste yaşadıklarını acının tarifinin olmadığını dile getirdiler. Belde sakinleri ayrıca şehitlerin köyde farklı zamanlarda düzenlenen asker eğlencelerine de katıldıklarını ve bir çok etkinlikte yan yana geldiklerini kaydettiler.

Karacaören Belediyesi, şehitlerin arkadaşlıkta olduğu gibi şehadette de yan yana olmalarını sağlayarak mezarlık içerisinde şehitler için ayrı bir bölüm oluşturdu. Belediye, yan yana yatan Esen ve Ak’ın hemen sol tarafına da Olcay için mezar yeri hazırlarken, şimdi yaşarken akran sayılabilecek arkadaşlar şehadette de birlikte yan yana olacaklar. 

Gökten Ceylan - Hayati Kanat

Etiketler: El Bab, hakkari, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay, Türk Silahlı Kuvvetleri


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