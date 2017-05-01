Arkas şampiyonluk umutlarını sürdürdü

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da tribünden takip ederken, seride 4. maç çarşamba günü yine İzmir’de oynanacak. Bu mücadeleyi Halkbank kazanırsa şampiyon olacak. Arkasspor’un kazanması durumunda ise seri 2-2’ye gelecek ve şampiyonu Ankara’da oynanacak mücadele belirleyecek.

KÜNYE

Salon: İzmir Atatürk Vestel Venus Arena

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya xx, Cihat Küçükboyacı xx

Arkasspor: Mustafa xx, Sanders xx, Mauricio xx, Hakkı xx, Sanchez xx, Gökhan xx, Yiğit xx, Ahmet xx, Hasan x

Halkbank: Samet xx, Vincic xx, Burutay xx, Emre xx, Miljkovic xx, Kooy xx, Kemal xx, Fonteles xx, Caner xx, Mustafa x

Setler: 25-20, 16-25, 28-26, 28-26

Süre: 114 dakika (24, 25, 33, 32)

(Ali Gözeten / İHA9