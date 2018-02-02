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Arkas'ın rakibi Beşiktaş

Voleybol Efeler Ligi’nde son 3 maçtan 7 puan çıkartan 3. sıradaki Arkas Spor, 4 Şubat Pazar günü İzmir’de Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Arkasın rakibi Beşiktaş

02 Şubat 2018 23:44

Arkas Spor ile Beşiktaş, Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadele saat 14.00’da başlayacak. Mavi-beyazlılar, ligde sadece 2 galibiyeti bulunan rakibini yenerek zirve ile puan farkını azaltmaya çalışacak. Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda Salihli Belediyespor’u deplasmanda mağlup ederek, iyi sonuçlarına bir yenisini ekleyen Arkas Spor Kadın Voleybol Takımı ise 3 Şubat Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki maç saat 17.00’de başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligin sonu yaklaştıkça maçların öneminin biraz daha arttığını belirterek, “Artık sürpriz kayıp yaşamak istemiyoruz. Maçlara iyi konsantre olup gerçek gücümüzü sahaya yansıtmak zorundayız. Hem erkekler hem de kadınlarda haftayı galibiyetle kapatmak istiyoruz” dedi.
 

 

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