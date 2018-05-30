Diğer
Kategoriler

Armutlu Doğa Evleri projesinde sona gelindi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde butik sosyal yaşam alanlarını projelerinde barındırarak başarılı çalışmalarına imza atan Erdem İnşaat Yalova Armutlu'da devam eden Doğa Evleri Projesinde son çalışmalarını yapıldığı kaydedildi.

Armutlu Doğa Evleri projesinde sona gelindi

30 Mayıs 2018 13:02

Yalova Armutlu'da projeler yapan Erdem İnşaat Şimşek Evleri projesinden sonra Doğa Evleri projesini tamamladığını duyurdu. Yapılan açıklamada; peyzaj çalışmalarının devam ettiği projede günlük hayatınıza dair her bir şey var. Ayrıca; İstanbul'un yoğun stresinden kurtulmak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği Yalova Armutlu'da 2018 yılında gelen doğalgaz ise bölgeye büyük değer kattığı belirtiliyor. 

Yaşam alanları dikkat çekiyor 

Yapılan bilgilendirmede; Türk hamamı, Fitness, Şelale, Çocuk oyun alanları, botanik bahçe gibi bir çok yaşam alanlarının öne çıktığı projede projede ilginin büyük olduğu açıklandı. 

"İstanbul’a çok yakın olması itibariyle en çok tercih edilen yerler arasında Yalova Armutlu geliyor" diyen Erdem İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Erdem, "Yalova Armutlu termal, deniz ve doğa harikasının bir arada olduğu çok güzel bir yer. Yakın zamanda doğalgazın gelmesiyle turizm alanında en çok tercih edilen yerler arasında olması ve İstanbul’a çok yakın olması neden Armutlu sorusuna cevap vermektedir" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç