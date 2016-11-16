Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yaşayan 59 yaşındaki Selami Tahiraj, yaklaşık 4 yıldır çene kemiğinin sol tarafından ortaya çıkan kist nedeniyle yemek yiyemez hale geldi. Kistin büyümesi üzerine ülkesinde 4 kez ameliyat geçiren Tahiraj, bir türlü sağlığına kavuşamadı. Tahiraj bunun üzerine bir dizi araştırma yaptıktan sonra tedavi olmak için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlığın başvuruyu olumlu yanıtlaması ve Arnavutluk ile Bakanlığın anlaşması olması üzerine hastaya tedavi olabileceği bir merkez arandı. Yapılan araştırmalar sonucunda hastaya Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olacağı bilgisi verildi. Bunun üzerine Tahiraj, İstanbul’a gelerek hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde yatırıldı. Hasta ameliyata alınmadan önce çok sayıda tetkik yapılarak, ameliyat planlaması yapıldı.

Mikro cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştu

Tahiraj, daha öncede Arnavut uyruklu birçok hastanın ameliyatını gerçekleştiren Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. Özay Özkaya ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saatlik zorlu bir operasyon sonrasında Tahiraj’ın çenesindeki hastalıklı segment, mikro cerrahi yöntemiyle çıkartılarak yerine bacak kemiklerinden birisi nakledildi. Başarılı operasyon sonrasında sağlığına kavuşan Tahiraj, 2 gün yoğun bakım süreci sonrasında 10 gün yatışın ardından memleketine geri döndü.

“Hasta bize geldiğin kist çenesinin yarısını sarmıştı”

Gerçekleşen operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. Özay Özkaya, "Tahiraj bey bize Arnavutluk’un Tiran kentinden geldi. Çenesinde mevcut olan kist nedeniyle 4 kez ülkesinde ameliyat edilmiş. Ancak bu kist giderek büyümüş ve çenesinin yarısına kadar sarmıştı. Ancak Arnavutluk’un mevcut sistemlerinde mikro cerrahı ameliyatı yapılmadığı için hasta bize gönderildi. Bu tarihten sonra biz hastaya mikro cerrahi yöntemiyle kistin tamamen çene kemiğinden temizlenmesi ve bacağından kemik nakli planlamıştık" dedi.

“Umuda yolculuk gibi ülkemize geldi”

Hastanın aslında umuda yolculuk gibi ülkeye geldiğini ifade eden Doç. Dr. Özkaya, “Şükürler olsun her şey yolunda gitti. Yaklaşık 10 saat süren ameliyat sonucunda mikro cerrahi yöntemiyle bacak kemiğinden damarlarıyla birlikte kemik ve bir miktar da deri alınıp çenesinin sol tarafına nakledildi. Hastamızın şuanda genel durumu gayet iyi. Düzelme ameliyatı için de 2’nci kez hastaneye yattı ve gayet de güzel yürüyebiliyor. İlerideki çenesine nakledilen kemiğe diş de yapılabilecek. Dolayısıyla hem kanserinden kurtulmuş oldu hem de yeniden normal fonksiyonlarına geri dönmüş oldu” ifadelerini kaydetti.

“Ülkemde çözüm bulunamayınca Türkiye’de sağlığıma kavuştum”

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Selami Tahiraj ise, “3-4 yıldan beri Arnavutluk’taki hastanelerde tedavi olmak için uğraşıyordum, 4 kez ameliyat oldum. 4 ameliyattan sonra onlar da vazgeçtiler. Sağlık durumum nedeniyle üstlenmediler. Onlar da bir çözüm bulamayınca, Türkiye ile anlaşması olan bakanlığımızın kanalıyla İstanbul’daki Okmeydanı Hastanesi’ne sevk ettiler. Burada mikro cerrahi yöntemiyle ayağımdan alınan kemik, damar ve derileri çeneme naklettiler. Şu anda 2'nci ameliyatı geçirdim. Durumum çok iyi, çok memnunum, Özay hocaya da teşekkür ediyorum” diye konuştu

Doğan Can Cesur