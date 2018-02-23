Arnavutköy cinayetinde şok iddia

Arnavutköy’de yol kenarında ağızları ve burunları koli bandıyla kapatılarak öldürülen Suriye uyruklu 1 buçuk aylık hamile Nısrın Kırıdı ile Lübnan uyruklu işadamı Muhammet Mahmut Bachr’ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin yanından çalışan İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 2 zanlının ifadeleri doğrultusunda 7 kişi daha gözaltına alınmıştı. Alınan ifadeler kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, çiftin Esenyurt'ta bir eve götürülerek burada öldürüldüğünü tespit etmiş, evde ise kanlı battaniyeler bulmuştu.

Çiftin “Muta nikahı”yla Arap turistlere kadın bulduğu iddia edildi

Soruşturma sürdüğü esnada gözaltına alınan 4 zanlı cinayeti itiraf etti. Şüphelilerden İmadeddin E. verdiği ifadede, öldürdükleri çiftin zengin Arap turistlere "Muta nikahı"yla evlenecek kadın bulduklarını iddia etti. Zanlı, çiftin yine aynı nikahla kendi eşini evlendirmeye kalkıştığını ve bu duruma çok sinirlenerek cinayeti işlemeye karar verdiği öğrenildi. Çifti öldürmek için diğer çalışanlardan yardım istediğini söyleyen İmadeddin E.'nin, "Yanında çalıştığımız çiftin şoförü onları evlerinden alarak, Esenyurt'taki eve getirdi. Orada çekiçle vurarak darp ettik. Daha sonra boğarak öldürdük. Otomobile koyarak araziye attık" dediği öğrenildi.

Şubedeki işlemleri tamamlanan 9 zanlıdan aralarında İmadeddin E. ve Mhd Alaa K.'nin de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Doğan Can Cesur