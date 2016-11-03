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Arnavutköy’de sokak köpekleri korku saçıyor

İstanbul Arnavutköy’de yaşlı bir kadının evinin bahçesinde beslediği yaklaşık 30 sokak köpeğinin sokaktan geçenlere saldırması nedeniyle mahalleli adeta dışarıya çıkamıyor. Köpek saldırılarından biriyse, güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköyde sokak köpekleri korku saçıyor

03 Kasım 2016 12:06
Arnavutköy’de sokak köpekleri korku saçıyor - Tıkla İzle

Arnavutköy'de tek odalı bir evde yaşayan 61 yaşındaki S.G.’nin evinin bahçesinde beslediği yaklaşık 30 sokak köpeği, vatandaşların başının belası haline geldi. Yaşlı kadının akşam saatlerinde sokağa saldığı ve sürü halinde gezen başıboş köpekler, neredeyse her gün çevredeki vatandaşlara saldırıyor. Korkudan adeta dışarıya çıkamaz hale gelen mahalleli köpek saldırısıyla karşı karşıya kalıyor. Çocuklar ise sabah saatlerinde korkuyla okullarına gitmeye çalışıyor. Çocuklarının her an köpek saldırısıyla karşı karşıya kalma korkusu içinde olan anne ve babalar da durumdan tedirgin oluyor.

Kokunun sokağı kapladığını belirten mahalleli, tehlikeden bir an önce kurtulmak için yetkilere resmi yollarla şikayette bulunarak, durumun çözülmesini istedi. Vatandaşların yaşadığı o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Çocuklara buradan gelip geçerken saldırıyorlar"
Saldırıya uğrayanlardan Safiye Efik, "Köpekler buradan gelen geçenlere saldırıyor. Bana da saldırdılar ve gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Gelen komşulara da rahatsızlık veriyorlar. Çocuklara da buradan gelip geçerken saldırıyorlar. Geceleri de köpekler sürekli dışarıda. Hepimize aşırı derece küfür ediyor" dedi.

"Evime giderken köpekler bana saldırdı"
Yaklaşık 30 tane köpek olduğunu belirten Ömer Özdilek de, "Bu kadın ölen köpekleri de bahçesine gömüyor. Buraya eşsek 20 tane köpek cesedi çıkacak ve millet buradan geçmeye korkuyor. Gece saatlerinde köpekleri dışarıya salıyor. Geçen evime giderken köpekler bana saldırdı. O yüzden biz bu köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Birkaç kişi de yaralandı. Genellikle akşam saatlerinde salıyor" ifadelerini kullandı.

"Okula gidemiyorum, annemle dışarıya çıkıp hiçbir yere gidemiyorum"
Hilal Özcan isimli bir çocuk, "Havladıkları için dışarıya oyun oynayamıyoruz. Okula gidemiyorum, annemle dışarıya çıkıp hiçbir yere gidemiyorum. Sürekli havlıyorlar, korkuyorum bu yüzden de bisiklet süremiyorum. Her zaman havlıyorlar. Kadın da çok küfür ediyor. Buradan gitmesini istiyorum" dedi. Sevgi Türkan da, "Benim abim bisikletle geçerken onu kovaladılar. Sonra abim de dışarıya kaçtı. Bıraktıktan sonra yeniden yapmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı kapıya çıkartamıyoruz, okula gidip gelirken korkuyorlar"
Muhterem Özcan isimli vatandaş, "20 tane köpek besliyor. Gece gündüz her gün millete hakaret ediyor. Biz çocuklarımızı kapıya çıkartamıyoruz, bakkala gönderemiyoruz ve okula gidip gelirken korkuyorlar. Ondan sonra buradan gelip geçerken çocuklara taş atıyor. Çocukların bir yerine gelecek diye korkuyoruz. Bize de çocuklara da saldırıyorlar. 7 tane köpeği öldü bahçesine gömdü. Koku sokağın başından hissediliyor. Bu kokudan dolayı camları bile açamıyoruz. Köpeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Köpeğin bir suçu yok, kadını tımarhaneye kapatsınlar"
Zarife Kandemir de, "Köpekler saldırıyor, dışarıya çıkıp da oturamıyoruz, çok köpek var. Köpekleri alıp barınağa götürsünler. Köpeğin bir suçu yok, kadını tımarhaneye kapatsınlar. Asiye Fındık, "Köpek bize burada saldırdı. 2 yaşında bebeğimiz var, çocuk sesten dolayı uyamıyor, çok rahatsızız. Buradan geçerken içeriye giremiyoruz, korkuyoruz. Bir keresinde hastaydım, eşimle içeriye zor girdim" diye konuştu.

"Ağza alınmayacak derecede küfürler ediyor"
Ziynet Doğan, "Bu çocuklar tek başlarına buraya yaklaşamıyorlar. Akşamları veya sabah olsun çok fazla havlıyorlar, uyuyamıyoruz. Küfürleri artık söyleyemiyorum, ağza alınmayacak derecede. Burası buradan kaldırılsa, burası da çocuk parkı olsa kokudan da kurtulsak çok iyi olacak. 5. kata kadar koku çıkıyor. Dışarıya çıkamıyorum" dedi.

Köpek korkusu güvenlik kamerasında
Çocukların yaşadığı korku ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde annesiyle sokağa çıkan küçük bir çocuk köpeklerin kendisine doğru koşmasıyla adeta donup kalıyor. Çocuk duvara yaslanırken, annesi ne yapacağını şaşırıp korkudan çocuğunu da bırakıp içeri kaçıyor. Köpeklerle baş başa kalan çocuk uzun süre hareketsiz beklerken, daha sonra köpeklerin uzaklaşmasıyla evine doğru koşuyor.
Öte yandan aralarında imza toplayan mahalleli, köpeklerin toplatılması için yetkililerden yardım bekliyor.

Doğancan Cesur-Ufuk Kıvık 

 


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