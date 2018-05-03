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Arnavutköy’deki silahlı kuyumcu soygunu kamerada

İstanbul Arnavutköy’de Suriyeli bir kişiye ait kuyumcu dükkanı silahlı iki kişi tarafından soyuldu. Kuyumcuya giren gaspçılardan biri adamı dükkanın arkasında rehin alırken, diğeri ise altın ve paraları poşete doldurdu. Yaşanan soygun anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköydeki silahlı kuyumcu soygunu kamerada

03 Mayıs 2018 17:59
Arnavutköy’deki silahlı kuyumcu soygunu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu, silahlı iki şahıs tarafından soyuldu. Suriye uyruklu Ömer Khudari'nin sahibi olduğu kuyumcuya gelen iki soyguncu, üzerindeki silahları çıkartarak kuyumcuyu tehdit etti. Soyguncular, kuyumcu Ömer Khudari’nin silahı eliyle itmesi üzerine yere doğru bir el ateş etti. Soyguncularla kuyumcu arasında kısa süreli arbede yaşandı. Soygunculardan biri Ömer Khudari’nin başına silah dayarken, diğeri de kasadaki 25 bin TL civarındaki parayı ve tezgahta bulunan yaklaşık 400 gram altını çantasına doldurdu. Soygun sonrası hızlı bir şekilde dışarıya çıkan gaspçılar motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

Soygun anı kamerada

Arnavutköy’de yaşanan soygun anı ise kuyumcu dükkanına ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, gaspçıların işyerine girmesi ve sonrasında iş yeri sahibini tehdit ederek dükkanın arkasına götürdükleri, sonrasında ise bir kişinin paraları ve altınları çaldığı görülüyor. Soyguncular daha sonra kaçarak kayıplara karıştığı görülüyor.
Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.  

Mehmet Altunışık

 

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