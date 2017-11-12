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Arnavutluk, son çalışmasını yaptı

Arnavutluk Milli Takımı, Türkiye Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık maçının son çalışmasını Antalya Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

Arnavutluk, son çalışmasını yaptı

12 Kasım 2017 18:49
Arnavutluk, son çalışmasını yaptı - Tıkla İzle

Arnavutluk Milli takımı, Türkiye A Milli Futbol takımı ile pazartesi günü Antalya Stadyumu’nda saat 20.30’da oynayacağı maçın son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Christian Panucci yönetiminde yapılan antrenmanın 15 dakikası basın mensuplarına açık olurken, idman koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular, çalışmayı taktik maçla sona erdirdi. Antrenmanda Panucci’nin oyuncuları sık sık uyardığı da gözlerden kaçmadı.

Türkiye-Arnavutluk maçı pazartesi günü saat 20.30’da Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek. 

Adem Akalan
 

Etiketler: Arnavutluk

 

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