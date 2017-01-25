Şirket, çoklu şebeke ölçeğinde projeler gerçekleştirerek ve Abu Dabi'de yeni bir ofis açarak yükselen güneş izleme piyasasındaki gücünü büyütmeye devam ediyor. Ayrıca, Middle East Solar Industry Association (Orta Doğu Güneş Endüstrisi Birliği - MESIA) ve World Future Energy Summit (Dünya Enerji Zirvesi-WFES) tarafından şirket yenilikçilik ödülüne layık görüldü.

Şirket, Türkiye'de toplamda 24 MW gücündeki dört projeye güneş izleyicileri sağlamak amacıyla STC Elektronik ile işbirliği yapacak. Portföy, 2017 yılının ilk yarısında yapılacak. Sugözü Mevki, Sazlı, Söke ve Aydın'da gerçekleştirilecek olan bu projelere ait satın alma anlaşması, geçen hafta WFES, Abu Dabi'de imzalandı. Şirket, güneş enerji kullanımında çok yüksek seviyede fırsatlar sunan ve gelişmekte olan pazar niteliğindeki MENAT bölgesinde yenilenebilir kaynakların geliştirilmesini destekliyor. GTM'nin 2016 Global PV İzleyici raporuna göre, MENAT bölgesindeki izleyici pazarı, 2016 yılından 2021 yılına kadar ortalama yüzde 56 oranında yıllık büyümeyle dünyadaki diğer bölgelere kıyasla daha hızlı büyüme sergileyecek.

ATI kurucusu ve CEO'su Ron Corio şu ifadeleri dile getirdi:

"Orta Doğu'da faaliyet gösterdiğimiz için heyecanlıyız ve güneş enerjisi faaliyetlerinin arttığı bu bölgede daha fazla büyümeyi planlıyoruz. Temiz enerjiden çok fazla kazanç elde edebilecek bölgelerde güneş enerjisi izleme uygulamalarını hızlandırdığımız için gururluyuz."

