Arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde iddialara göre, iki kişi arasında arsa meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O esnada Ali K. (81) isimli şahıs, evinden aldığı tüfek ile İhsan Ç.'yi (53) vurdu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İhsan Ç. ağır yaralı şekilde Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 53 yaşındaki İhsan Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ali K. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Metin Nişancık