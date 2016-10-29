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Arsasından geçen yolu çekyatla trafiğe kapattı

Bayburt’ta bir kişi tapulu arsasından geçen yolu çekyatla trafiğe kapattı.


29 Ekim 2016 09:54

İl merkezindeki Zahit Mahallesi Fahrettin Kumbasar Sokak'ta yaşayan Ensar Çalışkan, Bayburt Belediyesince trafiğe açılan yolu tapulu arsasından geçtiği gerekçesiyle çekyatlar koyarak trafiğe kapattı. Durumu belediyeye bildirmesine karşın dikkate alınmadığını ve yolda çalışma yapıldığını belirten Ensar Çalışkan, "Yolu kullanan vatandaşları mağdur etmek istemedik. Belediyeye müracaat ettim ve tapuyu onlar da gördü. Yolu yapmaları gereken yer başka bir sitenin arkası. Fakat hangi belediye başkanı geldi ise hepsine gittim dedim. Hiçbiri istinat duvarı yapıp o yolu yapmadı. Şu anda da benim evimden eşim, çocuklarım dışarı çıktığı zaman yoldan geçen arabalar çarpabilir” dedi.

Öte yandan belediye yetkilileri de trafiğe açılan yolun Ensar Çalışkan’ın arsasından geçtiği doğrulandı. Yetkililer, yolun en kısa sürede trafiğe kapatılacağını belirtti. 

Beşir Kelleci

Etiketler: Bayburt, çekyatla trafiğe kapattı


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