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Arsenal Chelsea maçı şifresiz canlı izle idman tv

İngiltere Premier Ligi'nin 23.hafta karşılaşmasında Arsenal kendi evinde Chelsea ile karşılaşacak. Futbolseverlerin en çok merak ettikleri konu ise bu maçın hangi kanalda yayınlanacağı. İşte bu kritik maç öncesi tüm bilgileri bu haberimizde bulabilirsiniz.

Arsenal Chelsea maçı şifresiz canlı izle idman tv

03 Ocak 2018 20:53

Arsenal Chelsea karşılaşması canlı izleme bilgileri ile karşınızdayız. Premier Lig'de şuan Arsenal 38 puanla altıncı sırada yer alırken Chelsea ise 45 puanla 3. sırada yer alıyor. Spor severler bu akşamki karşılaşmanın detaylarını merak ediyorlar. Peki Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Arsenal Chelsea maçı bu akşam İngiltere Ligi için önemli bir karşılaşma olacak. iki takım oynadıkları son 4 karşılaşma da bol çekişmeli karşılaşmalara sahne olan futbol ortaya koydular. Son 4 karşılaşmada 1 kez Arsenal, 1 kez Chelsea galip gelirken, iki karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlanmıştı.

Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Arsenal Chelsea maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak ve mücadele  yurtdışında yaşayan vatandaşlar da tarafından İdman TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Mücadeleyi ayrıca yurtdışından izlemek isteyen vatandaşlar bu haberimiz üzerinden canlı olarak olarak izleyebilecekler. 

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Cech, Chambers, Mertesacker, Mustafi, Bellerin, Elneny, Xhaka, Maitland-Niles, Welbeck, Alexis Sanchez, Lacazette

Chelsea: Courtois, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta, Zappacosta, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso, Hazard, Morata

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON 5 MAÇ

Chelsea 0 - 0 Arsenal
Arsenal 1 - 1 Chelsea
Arsenal 0 - 3 Chelsea
Arsenal 2 - 1 Chelsea
Chelsea 3 - 1 Arsenal

 

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