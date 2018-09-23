Arsenal Everton Canlı İzle| Arsenal Everton kaç kaç?

Arsenal Everton Canlı İzle... İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Mesut Özil'in yer aldığı Arsenal ile milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 18.00'de gerçekleşecek mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak. İlk 2 maçını kaybeden ve sonrasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Londra ekibi, serisini sürdürmenin peşinde. Bu sezon henüz golle tanışamayan Cenk Tosun ise bu maçta gol ve ya goller atmak istiyor. Mücadelye dair bilgiler ise burada yer alıyor.

Son randevu Arsenal'in

İki ekip arasında oynanan son maçta Arsenal, sahasında Everton'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Londra ekibi, Aaron Ramsey (3), Koscielny ve Aubamayeng'ın golleriyle rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederken Everton'un tek sayısı ise Calvert'ten gelmişti.

Bu maçta 90 dakika forma giyen Mesut Özil, skora katkı yapamazken, Cenk Tousn ise mücadelenin son 12 dakikasında forma giymişti.