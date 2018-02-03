Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Arsenal Everton şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri! Arsenal Everton canlı izle

Arsenal Everton şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri! Arsenal Everton canlı izle

Heyecan dorukta nefesleri kesecek bir maç daha. İngiltere Premier Lig'de Arsenal Everton'u konuk edecek. Peki Arsenal Everton maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! İdman tv maçı canlı veriyor mu ? Detaylar haberimizde.

Arsenal Everton şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri! Arsenal Everton canlı izle

03 Şubat 2018 20:48

İngiltere Premier Lig'de 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 42 puanla 6. sırada yer alan Arsenal,25 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 31 puan toplayan Everton ile karşılaşıyor. Peki Arsenal Everton maçı ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? Futbolseverlerin ayrıca merak ettikleri bir başka konu maçı idman tv canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYIN

ÜYELİK GEREKTİREBİLİR

İLK 11'LER

Arsenal: Cech, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal, Ramsey, Elneny, Xhaka, Mkhitaryan, Mesut Özil, Lacazette

Everton: Pickford, Kenny, Keane, Williams, Martina, Gueye, Schneiderlin, Walcott, Sigurdsson, Bolaise, Cenk Tosun

Arsenal Everton maçı ne zaman saat kaçta?

Arsenal Everton maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmayı idman tv canlı olarak yayınlayacak ve Azerbaycan ile yurtdışında yaşayan vatandaşlar canlı olarak izleyebilecekler. Ayrıca karşılaşmanın canlı skor takibi bu haberde yer alacak.

Arsenal Everton Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç