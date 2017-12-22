Arsenal Liverpool şifresiz canlı izle idman tv-Arsenal Liverpool maç kaç kaç ?

Arsenal Liverpool maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşayı HD kalitede canlı olarak izleyebilirsiniz. İngiltere Premier Ligi'nde zirve mücadelesi veren iki rakibin mücadele edeceği maçta Arsenal Emirates Stadyumu'nda u akşam saat 22.45'te Liverpool ile karşılaşıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise mücadele idman tv ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek mi ? Bu sorunun cevabı ise evet mücadeleyi idman tv bu akşam canlı olarak yayınlayacak ve bu haberimiz üzerinde karşılaşmayı takip edebileceksiniz. İşte mücadele öncesinde iki takım hakkında detaylı bilgiler...

Liverpool Arsenal'a Üstün

İngiliz ekiplerinin aralarında oynadıkları son 10 karşılaşmada 4 Liverpool galibiyeti bulunurken, 3 maçı Arsenal kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Arsenal, bu sezon oynadığı son 18 karşılaşmada 10 galibiyet alırken, 3 maç berabere bitti, 5 mağlubiyet aldı ve 33 puan ile 5.sırada yer alıyor. Liverpool ise bu sezon oynadığı 18 lig maçının 9'undan galibiyet çıkarırken, 7 beraberlik aldı ve 2 maçta puan çıkaramadı ve 34 puanla 4.sırada yer alıyor.